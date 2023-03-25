Участвуйте в киберспортивной акции 1xBet и выиграйте топовую геймерскую технику и гаджеты Apple!
В современном мире все чаще встречается желание людей стать киберспортивными игроками. Есть немало талантов, которые не могут пробиться на профессиональную сцену из-за отсутствия мощного геймерского оборудования, способного помочь им на полную раскрыть потенциал.
Эта проблема решаема. Достаточно победить в новой долгосрочной киберспортивной акции CaseGo:Defuse от глобальной букмекерской компании 1xBet. Помимо различных игровых девайсов от Logitech, Steelseries и гаджетов Apple, по итогам первого этапа будет разыгран главный приз - мощный суперкомпьютер MSI MEG Trident X.
Чтобы стать участником акции, нужно:
- авторизоваться или зарегистрироваться на сайте или в приложении 1xBet;
- зайти в личный кабинет и согласиться на участие в бонусных акциях;
- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;
- делать ставки на матчи стадии плей-офф СS:GO-турнира ESL Pro League Season 17.
За прогнозы, соответствующие акционным параметрам, участники будут получать баллы и открывать записки с цифрой кода для обезвреживания импровизированной бомбы, а также билетом на розыгрыш подарков. В промо участвуют ставки типа “ординар” на сумму от $3 с коэффициентом от 1,6, а также ставки типа “экспресс” на сумму от $3 с коэффициентами от 1,3 каждая.
Чем крупнее сумма ставки, тем больше баллов получит игрок. В зависимости от итоговой суммы ставки за каждые $3 в купоне участник получает:
- $3 - 1 балл за каждые $3
- $13 - 3 балла за каждые $3
- $65 - 5 баллов за каждые $3
- $130 - 8 баллов за каждые $3
- $260+ - 13 баллов за каждые $3.
В свою очередь чем больше баллов - тем больше билетов на розыгрыш призов. Детальнее - на странице акции CaseGo:Defuse. Имена победителей первого этапа будут объявлены на странице промо 28 марта, через два дня после завершения ESL Pro League S17.
Ставьте на своих киберспортивных фаворитов на 1xBet и выигрывайте геймерские призы!