Участвуйте в киберспортивной акции 1xBet и выиграйте топовую геймерскую технику и гаджеты Apple!

Дата публикации: 25-03-2023

В современном мире все чаще встречается желание людей стать киберспортивными игроками. Есть немало талантов, которые не могут пробиться на профессиональную сцену из-за отсутствия мощного геймерского оборудования, способного помочь им на полную раскрыть потенциал.

Эта проблема решаема. Достаточно победить в новой долгосрочной киберспортивной акции CaseGo:Defuse от глобальной букмекерской компании 1xBet. Помимо различных игровых девайсов от Logitech, Steelseries и гаджетов Apple, по итогам первого этапа будет разыгран главный приз - мощный суперкомпьютер MSI MEG Trident X.

Чтобы стать участником акции, нужно:

авторизоваться или зарегистрироваться на сайте или в приложении 1xBet;

зайти в личный кабинет и согласиться на участие в бонусных акциях;

нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

делать ставки на матчи стадии плей-офф СS:GO-турнира ESL Pro League Season 17.

За прогнозы, соответствующие акционным параметрам, участники будут получать баллы и открывать записки с цифрой кода для обезвреживания импровизированной бомбы, а также билетом на розыгрыш подарков. В промо участвуют ставки типа “ординар” на сумму от $3 с коэффициентом от 1,6, а также ставки типа “экспресс” на сумму от $3 с коэффициентами от 1,3 каждая.

Чем крупнее сумма ставки, тем больше баллов получит игрок. В зависимости от итоговой суммы ставки за каждые $3 в купоне участник получает:





$3 - 1 балл за каждые $3

$13 - 3 балла за каждые $3

$65 - 5 баллов за каждые $3

$130 - 8 баллов за каждые $3

$260+ - 13 баллов за каждые $3.

В свою очередь чем больше баллов - тем больше билетов на розыгрыш призов. Детальнее - на странице акции CaseGo:Defuse. Имена победителей первого этапа будут объявлены на странице промо 28 марта, через два дня после завершения ESL Pro League S17.

Ставьте на своих киберспортивных фаворитов на 1xBet и выигрывайте геймерские призы!