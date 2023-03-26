Дибала подал в суд на «Ювентус» и хочет получить 50 млн евро

Дата публикации: 26-03-2023

Пауло Дибала, ранее игравший в составе «Ювентуса», хочет получить с туринской команды 50 млн евро. «Corriere della Sera» пишет, что форвард уже обратился по данному вопросу в суд.



Сообщается, что у аргентинца была договоренность с руководством «Ювентуса» о пролонгации сотрудничества еще на 5 лет. Стороны согласовали новый контракт в конце сезона 2021/2022, но затем «бьянконери» изменили решение и отказались от продления договора.



Теперь Дибала намерен получить с «Ювентуса» 50 000 000 евро. Данная сумма была определена как разница между доходом, который игрок мог получить по 5-летнему контракту с туринцами, и выплатами по 3-летнему договору с «Ромой», цвета которой он защищает сейчас.



В нынешнем сезоне на счету Дибалы 29 матчей в футболке «джаллоросси» (13 голов, 8 ассистов).