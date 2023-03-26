«Боруссия» предлагала «Монако» за Головина 40 млн евро зимой 2023 года

Дата публикации: 26-03-2023

По данным издания «РБК-Спорт», зимой Александр Головин мог перебраться в «Боруссию» (Дортмунд). Немецкий клуб предлагал за россиянина 40 000 000 евро.



Сам полузащитник решил пролонгировать сотрудничество с «монегасками». Стороны подписали новый контракт со сроком действия до середины 2026 года.



Головин воспитывался в академии ЦСКА. «Армейцы» продали Александра «Монако» в 2018 году за 30 млн евро. Трансфер стал рекордным в истории российского футболиста.



В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 37 встреч за «красно-белых», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами.



Рыночная стоимость Головина составляет 22 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).