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«Боруссия» предлагала «Монако» за Головина 40 млн евро зимой 2023 года

Дата публикации: 26-03-2023

По данным издания «РБК-Спорт», зимой Александр Головин мог перебраться в «Боруссию» (Дортмунд). Немецкий клуб предлагал за россиянина 40 000 000 евро.

Сам полузащитник решил пролонгировать сотрудничество с «монегасками». Стороны подписали новый контракт со сроком действия до середины 2026 года.

Головин воспитывался в академии ЦСКА. «Армейцы» продали Александра «Монако» в 2018 году за 30 млн евро. Трансфер стал рекордным в истории российского футболиста.

В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 37 встреч за «красно-белых», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Рыночная стоимость Головина составляет 22 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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