Обамеянг может вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 26-03-2023

В скором времени может состояться возвращение Пьер-Эмерика Обамеянга в «Барселону». Информацию опубликовал ресурс Sport.es.



Сообщается, что центрфорвард хотел бы вновь стать игроком каталонцев, поскольку «Челси», которому принадлежит габонец, не рассчитывает на него. Однако с возможным возвращением Обамеянга на «Камп Ноу» могут возникнуть трудности ввиду финансовых проблем «сине-гранатовых».



Нападающий играл за «Барселону» в январе-сентябре прошлого года, а затем перебрался в Лондон. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке «аристократов» в 18 играх (3 забитых мяча, 1 голевая передача).



Контракт 33-летнего габонца с «Челси» истекает в 2024 году. «Transfermarkt» оценивает Обамеянга в 7 миллионов евро.