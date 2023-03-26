02:21 ()
Свернуть список

Обамеянг может вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 26-03-2023

В скором времени может состояться возвращение Пьер-Эмерика Обамеянга в «Барселону». Информацию опубликовал ресурс Sport.es.

Сообщается, что центрфорвард хотел бы вновь стать игроком каталонцев, поскольку «Челси», которому принадлежит габонец, не рассчитывает на него. Однако с возможным возвращением Обамеянга на «Камп Ноу» могут возникнуть трудности ввиду финансовых проблем «сине-гранатовых».

Нападающий играл за «Барселону» в январе-сентябре прошлого года, а затем перебрался в Лондон. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке «аристократов» в 18 играх (3 забитых мяча, 1 голевая передача).

Контракт 33-летнего габонца с «Челси» истекает в 2024 году. «Transfermarkt» оценивает Обамеянга в 7 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close