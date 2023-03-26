Владелец «Наполи» предложит Спаллетти новый контракт c повышением зарплаты

Дата публикации: 26-03-2023

«Gazzetta dello Sport» утверждает, что Аурелио Де Лаурентис, являющийся собственником «Наполи», намерен предложить Лучано Спаллетти новое соглашение с повышением зарплаты.



Специалист был назначен наставником неаполитанцев в июле 2021 года. Стороны подписали 2-летний контракт. В текущем сезоне «Наполи» под руководством итальянца показывает высокие результаты. Команда Спаллетти вышла в 1/4 финала ЛЧ, где сыграет с «Миланом». В серии А «партенопейцы» являются безоговорочными лидерами. Отрыв клуба от «Лацио», занимающего вторую строчку, составляет 19 очков.



Текущее соглашение с 64-летним коучем предусматривает опцию продления на 1 сезон. Однако Де Лаурентис хочет подписать со Спаллетти новый 2-летний контракт, по которому специалист будет получать 4 000 000 евро и бонусы.