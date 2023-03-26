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Гранд АПЛ может перехватить Фелиша у «Челси»

Дата публикации: 26-03-2023

«Атлетико», скорее всего, расстанется с Жоау Фелишем в летнее межсезонье. Ранее ряд источников сообщали, что португалец уже оповестил руководство «матрасников» о своем намерении покинуть команду.

С января футболист находится в аренде в «Челси». «Синие» рассматривают вариант с его полноценным трансфером по завершении сезона. Однако у лондонцев уже появился конкурент в борьбе за Фелиша.

«AS» пишет, что португалец попал в число трансферных целей «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» проявляли интерес к игроку еще зимой, летом клуб может вновь попробовать подписать его.

В составе «Челси» Фелиш появлялся на поле в 9 встречах и отличился 2 раза. Рыночный ценник на 23-летнего португальца составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

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