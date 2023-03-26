Нагельсманна привлекает вариант с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 26-03-2023

По данным ресурса «Evening Standard», карьера Юлиана Нагельсманна может продолжиться в английской Премьер-лиге. Его кандидатуру в качестве одного из вариантов на случай ухода Антонио Конте рассматривает «Тоттенхэм Хотспур». Вероятность отставки итальянца достаточно велика. «Шпоры» могут расторгнуть с ним контракт в ближайшее время.



Напомним, 24 марта руководство «Баварии» решило досрочно прекратить сотрудничество с Нагельсманном. На посту наставника мюнхенцев его сменил Томас Тухель, с которым лондонский клуб ранее вел переговоры.



Нагельсманн работал с «красными» с лета 2021 года. После 25 туров мюнхенцы под его руководством шли на 2-ом месте в чемпионате Германии, отставая от лидирующей «Боруссии» (Дортмунд) на 1 очко. Также «Бавария» продолжает борьбу в Лиге чемпионов.