02:22 ()
Свернуть список

Нагельсманна привлекает вариант с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 26-03-2023

По данным ресурса «Evening Standard», карьера Юлиана Нагельсманна может продолжиться в английской Премьер-лиге. Его кандидатуру в качестве одного из вариантов на случай ухода Антонио Конте рассматривает «Тоттенхэм Хотспур». Вероятность отставки итальянца достаточно велика. «Шпоры» могут расторгнуть с ним контракт в ближайшее время.

Напомним, 24 марта руководство «Баварии» решило досрочно прекратить сотрудничество с Нагельсманном. На посту наставника мюнхенцев его сменил Томас Тухель, с которым лондонский клуб ранее вел переговоры.

Нагельсманн работал с «красными» с лета 2021 года. После 25 туров мюнхенцы под его руководством шли на 2-ом месте в чемпионате Германии, отставая от лидирующей «Боруссии» (Дортмунд) на 1 очко. Также «Бавария» продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close