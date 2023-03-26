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«Лестер» нашел замену Тилемансу в «ПСЖ»

Дата публикации: 26-03-2023

Ближайшим летом Юри Тилеманс может сменить «Лестер» на более топовую команду. Соглашение хавбека с «лисами» действует до конца сезона, и он не планирует пролонгировать договор.

«JeunesFooteux» сообщает, что «Лестер» уже начал поиски футболиста, который смог бы заменить Тилеманса. По данным источника, таким игроком может стать Ренату Саншеш, принадлежащий «Пари Сен-Жермен».

Португалец перебрался в парижскую команду прошлым летом, подписав с клубом 5-летний контракт. Однако проявить себя в стане «красно-синих» ему не удалось, и по окончании сезона «ПСЖ» намерен продать его.

Рыночная стоимость 25-летнего полузащитника равняется 25 млн евро (источник - «Transfermarkt»). В сезоне 2022/2023 на его счету 20 встреч за парижан (2 забитых мяча).

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