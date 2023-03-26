«Барселона» прокомментировала травму де Йонга

Дата публикации: 26-03-2023

В пресс-службе «Барселоны» раскрыли подробности повреждения Френки де Йонга.



Ранее стало известно, что хавбек не сыграет за сборную Нидерландов из-за травмы. Футболист уже прошел медицинское обследование. У де Йонга диагностировали повреждение подколенного сухожилия. О сроках его возвращения на поле не сообщается.



Состав «Барселоны» де Йонг пополнил в 2019 году, перейдя из «Аякса». Его трудовые отношения с «блаугранас» рассчитаны до середины 2026 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего футболиста 34 встречи за каталонцев, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Согласно «Transfermarkt» рыночная стоимость де Йонга составляет 60 000 000 евро.