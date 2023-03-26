«Реал» может подписать вратаря «Андерлехта» в случае ухода Лунина

Дата публикации: 26-03-2023

«Реал» проявляет интерес к голкиперу «Андерлехта» Барту Вербрюггену. «Сливочные» рассматривают кандидатуру 20-летнего футболиста в качестве замены Андрею Лунину, который может покинуть мадридцев ближайшим летом, чтобы получать больше игровой практики.



«Андерлехт» намерен получить за Вербрюггена около 10 миллионов евро. В текущем сезоне вратарь был задействован в 17 поединках за первую команду «пурпурно-белых», пропустив 18 мячей.



Лунин сыграл 11 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. В четырех встречах украинец отыграл на ноль.



«Реал» занимает второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков. В следующем матче команда Карло Анчелотти примет «Вальядолид» 2 апреля.