«Ювентус» нашел замену Мойзе Кину в «Лидсе»

Дата публикации: 27-03-2023

«Ювентус» планирует завершить сотрудничество с Мойзе Кином. Туринцы уже начали искать нового футболиста на место 23-летнего итальянца. «La Gazzetta dello Sport» пишет, что клуб рассматривает вариант с подписанием Вильфреда Ньонто, принадлежащего «Лидсу».



Англичане выкупили права на вингера в сентябре 2022 года, заплатив за него «Цюриху» 4,5 евро. В текущем сезоне на счету 19-летнего футболиста 37 игр за «павлинов» (6 забитых мячей, 4 ассиста). Рыночная стоимость Вильфреда равняется 18 000 000 евро («Transfermarkt»).



Сообщается, что «Юве» рассчитывает выгодно продать Кина и на часть из полученных средств приобрести Ньонто. «Бьянконери» уже вступили в переговоры по трансферу с агентами игрока.