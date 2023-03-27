Талантливый форвард «Брайтона» может оказаться на «Олд Траффорд»

Дата публикации: 27-03-2023

«Ман Юнайтед» собирается подписать Эвана Фергюсона, защищающего цвета «Брайтона». «Football Insider» утверждает, что представители «манкунианцев» наблюдают за игрой нападающего, который считается одним из главных открытий сезона 2022/2023.



Фергюсону всего 18 лет. Он обучался футболу в клубе «Богемиан». В 2021 году Эван стал игроком «Брайтона». В текущем сезоне в активе одаренного ирландца 13 забитых мячей и 5 результативных пасов в 25 встречах за английскую команду.



Его контракт с «чайками» действует до середины 2026 года. Transfermarkt.de оценивает форварда в 10 млн евро.



В сборной Ирландии Фергюсон дебютировал в прошлом году. Всего за национальную команду он провел 3 матча и отметился 1 голом.