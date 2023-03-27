«Ньюкасл» нацелился на Филлипса

Дата публикации: 27-03-2023

«Ньюкасл» продолжает прорабатывать варианты усиления состава в летнее межсезонье. В числе потенциальных новичков «сорок» значится Кэлвин Филлипс, выступающий за «Ман Сити». «Горожане» могут расстаться со своим опорником за 43 млн фунтов (около 49 млн евро).



В «Сити» Филлипс является игроком запаса. В сезоне-22/23 на его счету всего 13 встреч. За 344 минуты игрового времени он не сделал результативных действий. В сложившейся ситуации Кэлвин может решиться на смену команды. В «Вест Хэме» его рассматривают в качестве альтернативы Деклану Райсу, который, вероятно, завершит сотрудничество с «молотобойцами».



Контракт Филлипса с «Манчестер Сити» истекает в 2028 году. Стоимость англичанина составляет 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»). Источник – «Daily Star».