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«Атлетико» нужен полузащитник «Челси» Канте

Дата публикации: 27-03-2023

«Атлетико» может подписать Н’Голо Канте. Информация появилась в испанских СМИ.

«Матрасники» надеются, что опорник не будет пролонгировать трудовой договор с «Челси», за который он сейчас выступает. Если стороны не договорятся о новом контракте, то летом Канте станет свободным агентом. В этом случае «Атлетико» готов подписать 31-летнего француза бесплатно.

Состав лондонцев Канте пополнил летом 2016 года, перейдя из «Лестера». В текущем сезоне хавбек провел за «синих» всего 2 игры (без результативных действий). При этом почти 7 месяцев французу пришлось пропустить из-за повреждения подколенного сухожилия. Последний раз он выходил на поле в августе прошлого года.

Ценник на Канте составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).

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