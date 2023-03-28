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Трансферная стоимость Головина выросла до 25 млн евро

Дата публикации: 28-03-2023

Эксперты ресурса Transfermarkt.de обновили рыночный ценник на Александра Головина, выступающего за «Монако». Стоимость 26-летнего хавбека увеличилась на 3 млн евро, достигнув отметки в 25 000 000 евро.

Россиянин перебрался в «Монако» в 2018 году. Его трансфер обошелся клубу в 30 млн евро.

Трудовой договор Александра с «красно-белыми» действует до середины 2026 года. В сезоне 2022/2023 в активе полузащитника 37 встреч за «Монако», в которых он отличился 6 раз и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что зимой заполучить футболиста сборной России хотела «Боруссия» (Дортмунд). Немецкий клуб был готов выложить за игрока € 40 млн. Однако Головин решил остаться в «Монако» и заключил с «монегасками» новое соглашение.

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