Трансферная стоимость Головина выросла до 25 млн евро

Дата публикации: 28-03-2023

Эксперты ресурса Transfermarkt.de обновили рыночный ценник на Александра Головина, выступающего за «Монако». Стоимость 26-летнего хавбека увеличилась на 3 млн евро, достигнув отметки в 25 000 000 евро.



Россиянин перебрался в «Монако» в 2018 году. Его трансфер обошелся клубу в 30 млн евро.



Трудовой договор Александра с «красно-белыми» действует до середины 2026 года. В сезоне 2022/2023 в активе полузащитника 37 встреч за «Монако», в которых он отличился 6 раз и отдал 7 результативных передач.



Ранее сообщалось, что зимой заполучить футболиста сборной России хотела «Боруссия» (Дортмунд). Немецкий клуб был готов выложить за игрока € 40 млн. Однако Головин решил остаться в «Монако» и заключил с «монегасками» новое соглашение.