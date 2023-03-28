«Ювентус» открыт к трансферу Влаховича

Дата публикации: 28-03-2023

По информации «Todofichajes», «Ювентус» готов продать Душана Влаховича в летнее межсезонье при наличии выгодного предложения.



Сербский центрфорвард перебрался в туринскую команду в январе 2022 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила 81,6 млн евро. В текущем сезоне Влахович выходил на поле в футболке «Ювентуса» в 28 встречах (11 забитых мячей, 4 результативные передачи).



Контракт серба с «бьянконери» действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость нападающего - 75 млн евро («Transfermarkt»).



За национальную сборную Влахович провел 20 матчей, отметившись 11 забитыми мячами.



Ранее СМИ писали об интересе к 23-летнему бомбардиру со стороны «Баварии», «Реала» и других топ-клубов.