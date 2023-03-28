Дест может продолжить карьеру в Испании, но не в «Барселоне»

Дата публикации: 28-03-2023

«Милан», скорее всего, не будет активировать опцию выкупа Серджино Деста, потому по окончании арендного соглашения защитник вернется в «Барселону». Однако в составе «сине-гранатовых» американец вряд ли сможет рассчитывать на регулярную игровую практику. В такой ситуации для Деста оптимальным вариантом будет переход в другую команду.



Новым клубом фулбека может стать «Севилья». «Todofichajes» пишет, что команда из Андалусии заинтересована в услугах Деста. «Нервионцы» уже начали прорабатывать вариант с арендой американца.



В текущем сезоне Дест провел за «Милан» 14 матчей (без результативных действий). Его контракт с «Барсой» истекает летом 2025 года. Ценник на Серджино составляет 12 млн евро (источник - Transfermarkt.de).