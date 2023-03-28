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«Милан» интересуется вингером «Реала» Асенсио и Ауаром из «Лиона»

Дата публикации: 28-03-2023

Летом в «Милане» может состояться глобальное обновление состава. Информацией поделился ресурс «Calciomercato».

Источник утверждает, что «россонери» попытаются разгрузить зарплатную ведомость и попрощаются сразу с несколькими игроками. Клуб может отказаться от услуг Анте Ребича, Дивока Ориги, Браима Диаса, Ясина Адли, Темуе Бакайоко, Серджиньо Деста, Фоде Балло Туре и Чиприана Тэтэрушану.

Среди потенциальных новичков «Милана» значатся Уссем Ауар, правами на которого владеет «Лион», и Марко Асенсио, защищающий цвета «Реала». Контракты обоих футболистов действуют до конца текущего конца. Итальянский гранд наблюдает за развитием событий. «Милан» готов подписать игроков в статусе свободных агентов.

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