Фрибеты, удвоенные депозиты и бонусы к праздникам: топ-10 постоянных акций 1xBet

Дата публикации: 29-03-2023

БК 1xBet – один из лидеров мирового беттинг-рынка. Несмотря на громкий успех, которого бренд достиг за 14 лет существования, компания не почивает на лаврах, а постоянно развивается.

1xBet регулярно запускает новые акции, где игроки могут выиграть роскошные призы. Многие акции становится настолько популярными среди пользователей, что бренд делает их постоянными.

На данный момент компания предлагает игрокам множество постоянных промо и выгодных предложений, среди которых, к примеру, бонус до 120% на первый депозит. Однако это далеко не все, что может предложить игрокам 1xBet – о самых популярных промо букмекера мы расскажем ниже.

Для любителей фрибетов

Для любителей бесплатных ставок у 1xBet действует постоянная акция – «Ставка без риска». В рамках предложения букмекер регулярно отбирает топовые события и предлагает поставить на них без риска, ведь в случае неудачи игрок получает промокод на фрибет!

Такие промокоды можно использовать для новых ставок и побед – что может быть лучше?

Для тех, кто любит бонусы на депозиты

У 1xBet cразу несколько таких акций. Кроме приветственного бонуса до 120% на первый депозит для всех новых клиентов, компания дает возможность постоянным игрокам получать бонусы за пополнения в определенные дни недели.

Так, каждую среду и пятницу у 1xBet действуют похожие акции - Lucky Friday и x2 Wednesday. В эти дни игрок может увеличить свой депозит в 2 раза!

Благодаря таким бонусам пользователи могут сделать больше ставок на большее количество событий, а значит – увеличить потенциальный выигрыш.

Для любителей ставок типа «экспресс»

Для акции Accumulator of the day аналитики 1xBet каждый день выбирают несколько наиболее заметных спортивных событий и объединяют их в экспресс. Если игрок сделает ставку-экспресс на те события, которые отобрала компания в рамках акции, то в случае успеха получит приятный бонус – плюс 10% к сумме выигрыша.

Еще одна акция, которую точно оценят любители ставить на несколько событий сразу – это «Битва экспрессов», в рамках которой 1xBet ежемесячно вручает крутые призы сразу 10 победителям. Чтобы получить шанс попасть в топ-10, нужно ставить и зарабатывать очки: чем больше событий в экспрессе и чем больше сумма ставки, тем больше баллов набирает игрок. За турнирной таблицей можно следить в реальном времени на странице промо.

Изюминку «Битве экспрессов» придает то, что каждый месяц призы в акции разные. Смартфоны и приставки, телевизоры и планшеты – участвуйте в промо и выигрывайте!

И наконец, третья постоянная акция для поклонников экспрессов – акция Hyper Bonus. По ее условиям, выигрышные ставки такого типа могут принести игрокам бонусы до 250%! Чем больше событий в экспрессе – тем больше размер бонуса. Очень необычное и крутое предложение!

Для тех, кто свернул с победного пути

1xBet поддерживает своих клиентов даже в неудачные периоды. Так, пользователи могут получать бонусы за то, что проиграли несколько ставок кряду. Бонус за серию неудачных ставок дает игрокам возможность сделать новые прогнозы и поймать удачу за хвост!

Для тех, у кого день рождения

1xBet ценит своих клиентов и поздравляет их с праздниками по-особенному. Так, активные пользователи в свой день рождения получают бесплатную ставку, которую можно сделать на сайте или в приложении у букмекера. Пусть день рождения станет не только приятным, но и победным праздником!

Для тех, кто не любит рисковать

Для игроков, которые не хотят рисковать своими средствами, действует функция страхования ставок. Благодаря ей можно обезопасить себя от проигрыша, ведь букмекер вернет сумму ставки, даже если она окажется неверной. С такой функцией можно отрываться на полную и ставить по максимуму!

Все эти крутые промоакции действуют постоянно. Регистрируйтесь на 1xBet, если у вас еще нет аккаунта у букмекера, пользуйтесь постоянными предложениями компании и получайте максимум драйва от беттинга!