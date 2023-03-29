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Сака станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории «Арсенала»

Дата публикации: 29-03-2023

«Арсенал» намерен сохранить Букайо Саку. В ближайшее время стороны должны подписать новое соглашение сроком на 5 лет. Информацией в своем «Twitter» поделился Даниэль Каттс.

Журналист отметил, что после подписания нового контракта Сака станет наиболее высокооплачиваемым игроком «канониров». Зарплата вингера вырастет в 4 раза и составит 340 тысяч евро в неделю.

Сака обучался футболу в структуре «Арсенала». В текущем сезоне в активе 21-летнего англичанина 13 забитых мячей и 10 результативных пасов в 38 встречах.

Действующее соглашение Саки с лондонцами рассчитано до июня 2024 года. Рыночная стоимость 21-летнего вингера составляет 110 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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