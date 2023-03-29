Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби

Дата публикации: 29-03-2023

Ближайшим летом Виктор Осимхен может сменить команду. Выдающаяся игра форварда в текущем сезоне не осталась незамеченной. К нему имеется интерес со стороны клубов Премьер-лиги. Сам нигериец спрашивал про Англию у своего партнера по сборной Алекса Айуоби, защищающего цвета «Эвертона».



«Он узнавал про АПЛ. Мне кажется, у него могут быть амбиции играть в Англии», - рассказал Айуоби в рамках подкаста «The Beautiful Game».



Ранее Осимхен заявил, что будет думать относительно своего будущего по окончании сезона. В настоящий момент он намерен сосредоточиться на игре за «Наполи».



В сезоне 2022/2023 на счету нигерийца 29 матчей за «партенопейцев» (25 забитых мячей, 5 ассистов). Его контракт с клубом истекает в 2025 году.