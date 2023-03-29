«Интер» начал переговоры с де Дзерби

Дата публикации: 29-03-2023

Текущий сезон может стать последним для Симоне Индзаги в должности тренера «Интера». В апреле миланцам предстоит провести несколько важнейших игр. Именно этот временной отрезок станет определяющим для наставника клуба.



Издание «Corriere dello Sport» утверждает, что руководство «Интера» прорабатывает варианты на случай ухода Индзаги. Миланцы уже обсудили возможность сотрудничества с Роберто де Дзерби, возглавляющим «Брайтон». У специалиста есть действующий контракт с английской командой, в рамках которого предусмотрена опция выкупа в размере 8-10 млн евро, чем могут воспользоваться «нерадзурри».



Еще 10 млн евро миланцы будут вынуждены заплатить Индзаги за досрочное расторжение договора.