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Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»

Дата публикации: 29-03-2023

По данным «Tuttosport», «Атлетико» может завершить сотрудничество с Диего Симеоне. Новым наставником мадридцев могут назначить Джан Пьеро Гасперини, который в настоящий момент работает с «Аталантой».

Кандидатуру итальянского специалиста предложили Энрике Сересо, являющемуся президентом «матрасников», его советники. Гасперини привлекает клуб по нескольким причинам, среди которых способность показывать хорошие результаты при ограниченном бюджете и искрометный стиль игры, демонстрируемый командами под его управлением.

С «Аталантой» итальянец связан контрактом до лета 2024 года. После 27 туров команда из Бергамо находится на 6-ой строчке в Серии А, имея в своем активе 45 набранных очков.

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