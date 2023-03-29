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Нагельсманн до лета не будет рассматривать предложения о работе

Дата публикации: 29-03-2023

Юлиан Нагельсманн, недавно завершивший сотрудничество с «Баварией», пока не определился со своим будущим. Специалист не планирует искать себе клуб в ближайшее время и намерен рассмотреть имеющиеся варианты по окончании сезона. Информацией поделилось издание «Bild».

Ранее ряд источников писали, что Нагельсманн значится в шорт-листе «Тоттенхэма», подыскивающего замену Антонио Конте. Также сообщалось, что сам специалист готов к переговорам с лондонским клубом.

Нагельсманн стал наставником «Баварии» в середине 2021 года. 24-го марта стало известно, что мюнхенцы расторгли контракт с Юлианом, место которого у руля команды занял Томас Тухель. «Бавария» на момент ухода Нагельсманна занимала вторую строчку в Бундеслиге.

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