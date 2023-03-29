Манчини может возглавить «ПСЖ». В нем заинтересован президент клуба

Дата публикации: 29-03-2023

Роберто Манчини может стать следующим наставником «Пари Сен-Жермен», пишет «Il Messaggero».



Итальянец, по данным издания, готов к смене обстановки и следит за ситуацией в парижской команде. Кристоф Галтье, возглавляющий «ПСЖ», может покинуть клуб досрочно, поскольку боссов «красно-синих» не устраивают результаты его работы.



Качества Манчини импонируют Нассеру Аль-Хелаифи, являющемуся президентом «ПСЖ». Ему нравится способность 58-летнего специалиста управлять топовыми клубами и большой скамейкой запасных. Команды под руководством итальянца показывают атакующий футбол. Кроме того, у Манчини сложились хорошие отношение с Доннаруммой и Верратти, которые входят в число ключевых игроков парижской команды.