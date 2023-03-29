Де Хеа отклонил первое предложение «МЮ» о продлении контракта

Дата публикации: 29-03-2023

Голкипер Давид Де Хеа отказал «Манчестер Юнайтед» в продлении контракта. Отмечается, что футболиста не устроили финансовые условия по новому соглашению.



32-летний Де Хеа осознает, что клуб уменьшит его вознаграждение и готов к снижению зарплаты, но посчитал первое предложение неприемлемым. Тем не менее стороны настроены на компромисс и продолжат переговоры.



Действующий трудовой договор испанца рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне он провел 42 матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, 18 из которых отыграл «на ноль».



«Ман Юнайтед» занимает третье место в английской Премьер-лиге, набрав 50 очков. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Ньюкаслом» 2 апреля.