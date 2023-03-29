«Бавария» может подписать Маунта. Футболист нравится Тухелю

Дата публикации: 29-03-2023

«Бавария» может подписать полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, контракт которого истекает летом 2024-го. «Синие» попросят минимум 50 000 000 фунтов (57 млн евро) за своего воспитанника.



Сообщается, что Томас Тухель большой фанат таланта Маунта и хотел бы видеть англичанина в команде. Во время 18-месячного пребывания специалиста в «Челси», Мейсон был ключевым звеном команды, тогда как при Поттере уступил лидерство другим футболистам.



«Аристократы» также не спешат предлагать новый контракт своему воспитаннику. Сообщалось, что клуб вряд ли будет продлевать Мейсона и попытается извлечь прибыль из трансфера атакующего полузащитника.



В этом сезоне Маунт провел за «Челси» 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал «Transfermarkt» оценивает 24-летнего хавбека в 65 миллионов евро.