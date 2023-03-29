«Боруссия» готова повысить зарплату Беллингему в 2,5 раза, чтобы он остался еще на сезон

Дата публикации: 29-03-2023

«Боруссия» не хочет отпускать Джуда Беллингема этим летом. Руководство готово предложить ему 15 миллионов евро зарплаты. Это на 150% или в 2,5 раза больше, чем он получает сейчас. Предложение англичанину и его отцу уже планирует сделать спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.



Наиболее вероятный исход – уход Беллингема в конце сезона. Основным претендентом на него называют «Реал», хотя после чемпионата мира считалось, что фаворит – «Ливерпуль».



Переход в «Реал» может сорваться, если «королевский клуб» продлит соглашения с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Контракты обоих футболистов истекают будущим летом.



Также интерес к хавбеку проявляет «Манчестер Сити».



В текущей кампании на счету Беллингема 34 матча с 10 голами и 6 ассистами.