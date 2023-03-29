«Милан» хочет подписать Дэвида или Дзаньоло на замену Леау

Дата публикации: 29-03-2023

У «Милана» все еще нет хороших новостей по поводу продления контракта с португальским вингером Рафаэлем Леау.



Все идет к тому, что 23-летний футболист доработает год контракта и покинет ряды «россонери» на правах свободного агента. Однако в клубе уже ищут ему замену, несмотря на то, что соглашение с Леау действительно до лета 2024 года.



«Милан» планирует выйти на представителей игрока сборной Канады и «Лилля» Джонатана Дэвида, который уже некоторое время находится в их сфере интересов.



Также известно, что Николо Дзаньоло, с февраля 2023 выступающий за «Галатасарай», может летом вернуться в Италию, подписав контракт с «Миланом».



«Transfermarkt» оценивает футболистов в 65 и 28 млн евро соответственно.