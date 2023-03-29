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«Милан» хочет подписать Дэвида или Дзаньоло на замену Леау

Дата публикации: 29-03-2023

У «Милана» все еще нет хороших новостей по поводу продления контракта с португальским вингером Рафаэлем Леау.

Все идет к тому, что 23-летний футболист доработает год контракта и покинет ряды «россонери» на правах свободного агента. Однако в клубе уже ищут ему замену, несмотря на то, что соглашение с Леау действительно до лета 2024 года.

«Милан» планирует выйти на представителей игрока сборной Канады и «Лилля» Джонатана Дэвида, который уже некоторое время находится в их сфере интересов.

Также известно, что Николо Дзаньоло, с февраля 2023 выступающий за «Галатасарай», может летом вернуться в Италию, подписав контракт с «Миланом».

«Transfermarkt» оценивает футболистов в 65 и 28 млн евро соответственно.

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