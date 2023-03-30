Получите до €100 от премиум-букмекера: 1xBet удваивает суммы депозитов по средам

Дата публикации: 30-03-2023

Глобальный букмекер 1xBet предлагает своим игрокам крутейшую систему бонусов и акций, благодаря чему является одним из самых популярных беттинг-брендов современности.

В списке постоянных акций, доступных на сайте или в приложениях 1xBet, много интересных предложений. Одно из таких - промо под названием “Среда - умножаем на 2!”.

Название говорит само за себя: каждую среду у зарегистрированных пользователей надежного букмекера есть возможность получить 100% от суммы депозита.

Как получить бонус?

Зарегистрироваться или авторизироваться на сайте/в приложении 1xBet

Согласиться на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”

Получить и отыграть бонус “Счастливая пятница” (подробнее читайте на 1xBet)

Пополнить игровой счет в среду на сумму от €1

Выполнив все условия, клиент 1xBet получит бонус в размере 100% от суммы внесенного депозита (максимальная сумма бонуса - €100). Больше деталей - на странице акции.

Присоединяйтесь к большой семье игроков 1xBet, если еще не сделали это, пользуйтесь выгодными предложениями и получайте максимум эмоций от беттинга!