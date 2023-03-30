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Звезда «Айнтрахта» Коло-Муани подорожал почти на 30 млн евро

Дата публикации: 30-03-2023

На «Transfermarkt» обновились ценники на игроков Бундеслиги. Эксперты портала также назвали топ наиболее подорожавших игроков немецкого чемпионата.

Лидером оказался Рандаль Коло-Муани, защищающий цвета «Айнтрахта». Стоимость француза увеличилась на 28 млн евро. Форвард клуба из Франкфурта теперь оценивается в 65 млн евро.

Вторым стал Флориан Вирц. Хавбек «Байера» прибавил в стоимости 15 миллионов (новая цена – 85 млн евро).

На третьем месте расположился Юлиан Брандт. Стоимость полузащитника дортмундской «Боруссии» равняется € 40 млн (увеличение на 12 млн евро).

Ценник на другого футболиста «Боруссии» Джуда Беллингема достиг отметки в 120 млн евро. Англичанин стал дороже на 10 000 000 евро.

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