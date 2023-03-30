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«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля

Дата публикации: 30-03-2023

Эдуар Менди в летнее межсезонье может стать игроком «Баварии», пишет «Todofichajes». Источник утверждает, что мюнхенцы уже связались с агентом вратаря по вопросу возможного сотрудничества.

Ранее СМИ сообщали, что на подписании 31-летнего сенегальца настаивает Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию». Специалист знаком с голкипером по совместной работе в «Челси». При Тухеле именно Менди защищал ворота «аристократов». После смены наставника он стал игроком запаса.

Соглашение Эдуара с «синими» действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне сенегалец провел за лондонский клуб 11 встреч (1 игра без пропущенных мячей).

Рыночный ценник на Менди составляет 18 млн евро (Transfermarkt.de).

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