«Реал» интересуется вингером «Баварии» Сане

Дата публикации: 30-03-2023

Лерой Сане попал в число трансферах целей «Реала», который собирается усилить линию нападения по окончании сезона. По информации ресурса «Fichajes», «сливочные» намерены подписать вингера «Баварии», дела которого в мюнхенском клубе в последнее время идут не так хорошо, как раньше.



«Красные» оформили трансфер Сане в 2020 году, заплатив за него «Ман Сити» 49 млн евро. Текущее соглашение футболиста с «Баварией» действует до середины 2025 года.



В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего немца 32 матча за мюнхенскую команду (13 забитых мячей, 7 результативных пасов).



Transfermarkt.de оценивает Лероя в 70 000 000 евро.



В составе сборной Германии Сане провел 50 встреч (11 голов).