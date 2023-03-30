«МЮ» готов заплатить за Кейна 90 млн евро

Дата публикации: 30-03-2023

«Manchester Evening News» информирует, что «МЮ» сохраняет интерес к Гарри Кейну. «Манкунианцы» планируют согласовать с «Тоттенхэмом» переход нападающего до окончания сезона 2022/2023.



«Юнайтед» оценивает игрока в сумму порядка 90 000 000 евро. Клуб готов включить в сделку голкипера Дина Хендерсона, который в текущем сезоне выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. «Тоттенхэму», который продолжает искать сменщика для Уго Льориса, вариант с Хендерсоном может быть интересен.



Кейн, обучавшийся футболу в академии «шпор», связан с лондонцами контрактом до июня 2024 года. В текущем сезоне он отличился 23 раза и сделал 4 ассиста в 39 играх за «Тоттенхэм».



Стоимость 29-летнего голеадора равняется 90 млн евро («Transfermarkt»).