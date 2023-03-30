«Ливерпуль» готов предложить за защитника «Бенфики» 100 млн евро

Дата публикации: 30-03-2023

«Бенфика» может совершить очередную громкую продажу. Защитником Антониу Силвой, выступающим за клуб из Лиссабона, заинтересовался «Ливерпуль». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».



Источник отмечает, что «мерсисайдцы» планируют закрыть сделку по переходу Силвы в летнее межсезонье. Контракт 19-летнего португальца с «орлами» действует до июня 2027 года. При этом в договоре прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.



Среди претендентов на центрбека также значатся «Реал», «Астон Вилла» и «ПСЖ».



В сезоне 2022/2023 на счету Силвы 36 встреч за «Бенфику» (4 забитых мяча). Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 000 000 евро.



Несмотря на юный возраст, Силва уже успел провести 3 игры за основную сборную Португалии.