«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

Дата публикации: 31-03-2023

«Ювентус» может лишиться еще 15-25 очков, если вина клуба по делу, связанному с финансовыми махинациями, будет доказана.



«Calcio e Finanza» пишет, что заседание суда, в рамках которого планируется рассмотреть апелляцию туринцев относительно снятия с команды 15 очков по причине фиктивного прироста капитала, состоится 19-го апреля. Затем «Ювентусу» предстоит быть ответчиком по делу о выплатах агентам и махинациям с зарплатами футболистов. Здесь мерой наказания может быть избрано снятие с клуба 15-25 очков.



После того, как «бьянконери» лишились 15 очков, клуб потерял несколько позиций в таблице Серии А. По итогам 27 проведенных туров «Юве» находится на седьмом месте в чемпионате Италии, имея в своем активе 41 набранное очко.