21:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 марта
Суббота 01 апреля
Свернуть список

«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

Дата публикации: 31-03-2023

«Ювентус» может лишиться еще 15-25 очков, если вина клуба по делу, связанному с финансовыми махинациями, будет доказана.

«Calcio e Finanza» пишет, что заседание суда, в рамках которого планируется рассмотреть апелляцию туринцев относительно снятия с команды 15 очков по причине фиктивного прироста капитала, состоится 19-го апреля. Затем «Ювентусу» предстоит быть ответчиком по делу о выплатах агентам и махинациям с зарплатами футболистов. Здесь мерой наказания может быть избрано снятие с клуба 15-25 очков.

После того, как «бьянконери» лишились 15 очков, клуб потерял несколько позиций в таблице Серии А. По итогам 27 проведенных туров «Юве» находится на седьмом месте в чемпионате Италии, имея в своем активе 41 набранное очко.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close