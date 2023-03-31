Письмо об упрощении «Fan ID» направлено правительству – известны детали

Дата публикации: 31-03-2023

В скором времени «карту болельщика» могут отменить для некоторых категорий зрителей. «Fan ID», вероятно, будет не нужен лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Информация появилась в Telegram-канале «Мутко Против».



Источник подчеркнул, что письмо с изменениями закона, связанного с «паспортом болельщика», подготовлено и передано правительству. Помимо отмены «Fan ID» для лиц возрастом до 14 лет, предложено смягчить ограничения и для собственников сезонных абонементов на игры Преьер-лиги.



«Fan ID» стал обязательным при посещении матчей РПЛ с января 2023 года.



На тему «карты болельщиков» уже высказался Владимир Путин. Президент страны отметил необходимость упрощения механизма получения «Fan ID» для отдельных категорий людей.