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«Ньюкасл» хочет приобрести Мактоминея и Кристенсена

Дата публикации: 31-03-2023

Фабрицио Романо сообщает, что «Ньюкасл Юнайтед» рассчитывает подписать Андреаса Кристенсена и Скотта Мактоминея.

Хавбека «МЮ», контракт которого с «красными дьяволами» действует до конца сезона, хочет заполучить Эдди Хау. Наставник «сорок» намерен поменять центр средней линии, для чего ему нужен Мактоминей. В сезоне 2022/2023 в активе шотландца 32 встречи (2 забитых мяча, 1 ассист). Мактоминей, который с приходом Каземиро все чаще оказывается в запасе, может решиться на смену команды.

Кристенсен является игроком «Барселоны». Его трансфер будет зависеть от того, пробьется ли «Ньюкасл» по итогам сезона в Лигу чемпионов. Соглашение центрбека с каталонцами рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне датчанин провел за «сине-гранатовых» 25 поединков, отметившись 1 голевым пасом.

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