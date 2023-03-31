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«Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов на реконструкцию арены

Дата публикации: 31-03-2023

По данным «Daily Mail», «Ман Сити» готов вложить 300 000 000 фунтов в реконструкцию «Этихада». По ее итогам планируется изменить северную трибуну, которая получит 7700 дополнительных мест, за счет чего полная вместимость арены достигнет 61 000 человек.

Также недалеко от стадиона появятся клубный магазин, современный отель, музей и специальное пространство, предназначенное для болельщиков. Общий размер вложений может составить 1 млрд фунтов.

В настоящее время «Сити» обсуждает с городской администрацией возможность получения разрешения на строительство. Если одобрение будет выдано, то в ноябре начнутся работы по реконструкции арены. К старту сезона 2025/2026 планируется закончить строительство трибуны, еще через год – оставшиеся работы.

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