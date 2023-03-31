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«Челси» постарается летом подписать хавбека «Брайтона» Кайседо

Дата публикации: 31-03-2023

«Челси» по-прежнему интересуется опорным полузащитником «Брайтона» и сборной Эквадора Мойзесом Кайседо.

Как сообщает журналист Николо Скира, 21-летний футболист - главная цель наставника «синих» Грэма Поттера. Несмотря на продление контракта с «Брайтоном» до 2027 года, «Челси» постарается подписать эквадорца в летнее трансферное окно.

Ранее «чайки» отказались продать «Арсеналу» Кайседо за 70 миллионов фунтов + бонусы.

Портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 55 млн евро.

В текущем сезоне на счету Мойзеса гол и ассист в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

«Челси» занимает 10-е место в АПЛ. Брайтон идет на 7-й позиции.

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