«Челси» постарается летом подписать хавбека «Брайтона» Кайседо

Дата публикации: 31-03-2023

«Челси» по-прежнему интересуется опорным полузащитником «Брайтона» и сборной Эквадора Мойзесом Кайседо.



Как сообщает журналист Николо Скира, 21-летний футболист - главная цель наставника «синих» Грэма Поттера. Несмотря на продление контракта с «Брайтоном» до 2027 года, «Челси» постарается подписать эквадорца в летнее трансферное окно.



Ранее «чайки» отказались продать «Арсеналу» Кайседо за 70 миллионов фунтов + бонусы.



Портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 55 млн евро.



В текущем сезоне на счету Мойзеса гол и ассист в 29 матчах за клуб во всех турнирах.



«Челси» занимает 10-е место в АПЛ. Брайтон идет на 7-й позиции.