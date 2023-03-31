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Новым главным тренером сборной Уругвая станет Бьелса

Дата публикации: 31-03-2023

Марсело Бьелса в ближайшее время встанет у руля сборной Уругвая.

Согласно сведениям «TyC Sports», аргентинский тренер находится в шаге от подписания контракта с Уругвайской футбольной ассоциацией. Ожидается, что 67-летний специалист будет сотрудничать со сборной Уругвая до завершения квалификации ЧМ-2026 с возможностью продления соглашения в случае выхода в финальный турнир.

В январе 67-летний Бьелса отказался возглавить «Эвертон». Последним местом работы аргентинца был «Лидс», который он покинул в прошлом году. Ранее коуч работал с национальными командами Аргентины и Чили.

После невыхода из группы на мундиале в Катаре кресло гнаставника сборной Уругвая покинул Диего Алонсо. Временно «небесно-голубых» возглавляет Марсело Броли.

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