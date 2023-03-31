Хави продлит контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 31-03-2023

Наставник «Барселоны» Хави продолжит тренировать каталонский клуб. Об этом пишет известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.



Согласно его данным, руководство «сине-гранатовых» уже подготовило для 43-летнего специалиста трудовое соглашение. Официальное оформление - это лишь вопрос времени. Хави активно общается с руководством клуба касаемо планов на будущее. Он хочет подписать контракт после завершения сезона и победы в чемпионате Испании.



Тренер оказался на «Камп Ноу» в 2021 году. Его нынешний договор с «Барселоной» актуален до лета 2024 года. Команда Хави лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 12 очков.