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Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «МЮ»

Дата публикации: 02-04-2023

Рандаль Коло-Муани, принадлежащий «Айнтрахту», определился с клубом, в котором он хотел бы продолжить карьеру. Центрфорвард намерен остаться в Германии и присоединиться к «Баварии», сообщает Sport1.de. В услугах француза также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Коло-Муани нравится играть в Бундеслиге. Помимо этого, за мюнхенскую команду выступают его соотечественники, что облегчит процесс его адаптации в клубе.

«Айнтрахт» готов отпустить своего футболиста только при наличии предложения на сумму не меньше 100 000 000 евро.

В сезоне 2022/2023 в активе Коло-Муани 17 забитых мячей и 14 результативных пасов в 36 встречах за команду из Франкфурта. Его соглашение с «орлами» действует до лета 2027 года.

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