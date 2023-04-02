Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «МЮ»

Дата публикации: 02-04-2023

Рандаль Коло-Муани, принадлежащий «Айнтрахту», определился с клубом, в котором он хотел бы продолжить карьеру. Центрфорвард намерен остаться в Германии и присоединиться к «Баварии», сообщает Sport1.de. В услугах француза также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



Коло-Муани нравится играть в Бундеслиге. Помимо этого, за мюнхенскую команду выступают его соотечественники, что облегчит процесс его адаптации в клубе.



«Айнтрахт» готов отпустить своего футболиста только при наличии предложения на сумму не меньше 100 000 000 евро.



В сезоне 2022/2023 в активе Коло-Муани 17 забитых мячей и 14 результативных пасов в 36 встречах за команду из Франкфурта. Его соглашение с «орлами» действует до лета 2027 года.