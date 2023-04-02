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«Манчестер Сити» принял решение по Лапорту

Дата публикации: 02-04-2023

«Ман Сити» не рассчитывает на Эмерика Лапорта в следующем сезоне. По информации ресурса «90min», «горожане» планируют выставить защитника на трансфер.

Лапорт также готов завершить сотрудничество с английской командой, поскольку его не устраивает количество игрового времени, которое ему выделяется. Среди команд, претендующих на испанского футболиста, значатся «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

Состав «Сити» Лапорт пополнил зимой 2018 года. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего центрдефа 16 матчей за команду Хосепа Гвардиолы (1 результативная передача).

Трудовые отношения испанца с «горожанами» истекают в середине 2025 года. Рыночный ценник на Лапорта составляет 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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