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«Реал» нашел замену Азару и Асенсио в «Челси»

Дата публикации: 02-04-2023

По окончании сезона «Реал» может попрощаться с Марко Асенсио и Эденом Азаром. В связи с этим «сливочным» потребуется усиление в линию нападения. «El Nacional» пишет, что мадридцы надеются заполучить Мэйсона Маунта, выступающего за «Челси».

Контракт англичанина с «аристократами» действует до завершения сезона 2023/2024. Лондонцам пока не удается согласовать с полузащитником его пролонгацию. Маунта не устраивают финансовые условия нового договора, потому на данный момент вероятность продления соглашения с «Челси» минимальна.

В нынешнем сезоне Мэйсон провел за «синих» 32 игры (3 забитых мяча, 6 ассистов). Transfermarkt.de оценивает англичанина в 65 000 000 евро.

Ранее СМИ писали об интересе к Маунту со стороны «Ливерпуля».

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