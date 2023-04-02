«Локомотив» предложит Дзюбе продлить контракт на долгий срок

Дата публикации: 02-04-2023

«Локомотив» хочет заключить с Артемом Дзюбой длительное соглашение. «Спорт-экспресс» утверждает, что в скором времени «железнодорожники» направят форварду соответствующее предложение.



Начало текущего сезона Дзюба провел в Турции, где выступал за «Адану Демирспор». Однако после 2 месяцев сотрудничества стороны решили прекратить трудовые отношения.



В «Локомотив» Дзюба перебрался этой зимой в статусе свободного агента, подписав с клубом контракт на полгода. Его дебют в составе «железнодорожников» получился сверхудачным. В 4 играх РПЛ он отметился 6 забитыми мячами и стал лучшим снайпером московского клуба в сезоне 2023/2024.



Высокая результативность форварда позволила «Локомотиву» покинуть зону вылета в РПЛ.