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«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение

Дата публикации: 02-04-2023

«Бавария» готова продать Марселя Забитцера при наличии выгодного предложения. Информацией поделился в соцсети журналист Керри Хау.

Мюнхенцы подписали Забитцера в августе 2021 года. Однако стать игроком основы в «Баварии» у австрийца не получилось. В январе полузащитник отправился в аренду в «Ман Юнайтед», где демонстрирует неплохой футбол. Самому Забитцеру нравится в АПЛ, и он хочет стать полноценным игроком «манкунианцев». В активе 29-летнего игрока 8 встреч (1 гол).

Ранее СМИ писали, что Томас Тухель, недавно возглавивший «Баварию», намерен дать австрийцу еще один шанс проявить себя. Хау утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Transfermarkt.de оценивает Забитцера в 20 млн евро.

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