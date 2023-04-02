«ПСЖ» готов включить Икарди и Паредеса в сделку по трансферу Осимхена

Дата публикации: 02-04-2023

«RMC Sport» информирует, что «ПСЖ» намерен приложить максимум усилий, чтобы подписать Виктора Осимхена в летнее межсезонье.



Луиш Кампуш, являющийся футбольным советником парижан, уже провел несколько встреч с нападающим, в рамках которых пытался убедить его принять предложение французского клуба. Примечательно, что именно португалец способствовал переходу форварда в «Лилль», из которого нигериец перебрался в «Наполи». Осимхену вариант с «ПСЖ» представляется интересным.



«Партенопейцы» хотят получить за нападающего по меньшей мере 100 млн евро. Парижане не могут предложить столько из-за требований финансового «фэйр-плей». Клуб надеется уменьшить данную сумму, включив в сделку Паредеса и Икарди.