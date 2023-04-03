«Арсенал» сохраняет интерес к игроку «Реала»

Дата публикации: 03-04-2023

Будущее Марко Асенсио в «Реале» остается под вопросом. Соглашение вингера со «сливочными» действует до конца сезона, потому ближайшим летом он может покинуть мадридцев в ранге свободного агента.



По информации «TuttoMercatoWeb», предметный интерес к испанцу проявляет «Арсенал». «Пушкари» давно прорабатывают вопрос с подписанием Асенсио и не намерены отказываться от данного трансфера.



Также на игрока претендуют «Милан» и ряд других команд.



Состав мадридцев Асенсио пополнил в 2015 году. В текущем сезоне на счету 27-летнего вингера 34 встречи за «Реал», в которых он отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



Рыночный ценник на испанца равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).