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«Барселона» переключилась с одной звезды «Манчестер Сити» на другую

Дата публикации: 03-04-2023

«The Sun» пишет, что «Барселона» заинтересована в услугах Илкая Гюндогана. Информация о возможном переходе хавбека в стан «сине-гранатовых» появлялась и раньше, но пока он остается игроком «Ман Сити».

Каталонцы собираются предложить 32-летнему немцу соглашение сроком на 2 года. «Горожане» готовы продлить трудовые отношения с Гюндоганом только на 1 год.

В нынешнем сезоне футболист выходил на поле 38 раз (5 забитых мячей, 4 ассиста). Его контракт с англичанами истекает ближайшим летом.

Ранее «Барселона» пыталась подписать Бернарду Силву, который также принадлежит «Сити». Однако сумма в 60 млн фунтов, которую «горожане» запросили за хавбека, оказалась для каталонцев слишком большой.

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